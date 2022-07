Gisteren konden we melden dat Rockstar Games van plan was om Red Dead Redemption en Grand Theft Auto IV van een remaster te voorzien. De plannen zijn voor nu echter overboord gegooid nadat Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition erg slecht werd ontvangen. Dit bericht wordt nu ook bevestigd door Kotaku, op basis van hun eigen bronnen.

Daarnaast kunnen zij melden dat Rockstar Games de focus qua nieuwe projecten volledig op Grand Theft Auto VI heeft gelegd. Alle andere remasters, remakes en meer zijn dus van de tafel. Volgens Kotaku hoopt Rockstar Games dat mensen de GTA trilogie snel zullen vergeten, maar dat een remaster van GTA IV of Red Dead Redemption niet 100% uitgesloten is.

Mocht Rockstar Games hier alsnog mee aan de slag gaan, dan zal dat waarschijnlijk pas zijn nadat Grand Theft Auto VI is verschenen.