Sony is weer een nieuwe reeks van sales begonnen in de PlayStation Store. Het betreft ditmaal toepasselijk de ‘Aanbiedingen in juli’, waarbij de korting kan oplopen tot maar liefst 70%. In totaal zijn er ruim 350 games en uitbreidingen in prijs omlaag gegaan.

Hieronder een greep uit het complete aanbod van aanbiedingen en voor het volledige overzicht verwijzen we je graag naar de PlayStation Store. Klik daarvoor hier.

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition – Van €49,99 voor €19,99

Resident Evil 3 – Van €39,99 voor €15,99

Dragon Ball Z: Kakarot – Van €69,99 voor €19,59

Stranded Deep – Van €19,99 voor €8,99

Assassin’s Creed The Ezio Collection – Van €49,99 voor €14,99

Call of Duty: Modern Warfare® Remastered – Van €39,99 voor €19,99

Resident Evil Village PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €26,59

Marvel’s Guardians of the Galaxy PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €34,99

Vampire: The Masquerade – Swansong – Van €59,99 voor €29,99

Deathloop – Van €69,99 voor €27,99

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy – Van €49,99 voor €19,99

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – PS5 & PS4 – Van €39,99 voor €19,99

Guilty Gear -Strive- PS4 & PS5 – Van €59,99 voor €35,99

Assassin’s Creed Valhalla Ragnarök Edition PS4 & PS5 – Van €99,99 voor €44,99

Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök – Van €39,99 voor €27,99

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Upgrade – Van €19,99 voor €15,99

Resident Evil 2 – Van €39,99 voor €15,99

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 – Van €39,99 voor €11,99

Judgment – Van €39,99 voor €19,99

Tekken 7 – Definitive Edition – Van €119,99 voor €29,99

Dungeon Defenders: Awakened – Van €29,99 voor €22,49

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – Van €39,99 voor €7,99

Resident Evil Village & Resident Evil 7 Complete-bundel PS4 & PS5 – Van €89,99 voor €53,99

Tom Clancy’s Rainbow Six® Extraction PS4 & PS5 – Van €49,99 voor €24,99

WRC 10 FIA World Rally Championship – Van €59,99 voor €17,99

Risk of Rain 2 – Van €24,99 voor €6,24

MudRunner – Van €29,99 voor €5,99

Bus Simulator 21 – Extended Edition – Van €54,99 voor €38,49

Fallout 4: Far Harbor – Van €14,99 voor €7,49

Focus Indies Bundle – Curse of the Dead Gods + Shady Part of Me + Aeon Must Die! – Van €39,99 voor €19,99

Lapis x Labyrinth – Van €29,99 voor €9,89

Mary Skelter Finale Deluxe Edition – Van €59,99 voor €29,99

Monster Energy Supercross 2 – Special Edition – Van €49,99 voor €7,49

The 25th Ward: The Silver Case – Van €29,99 voor €9,89

Utawarerumono: Prelude to the Fallen – Van €59,99 voor €29,99

Valentino Rossi The Game – Special Edition – Van €24,99 voor €2,49

Nieuw PSN-tegoed nodig? Dan kan je zoals altijd hier terecht.