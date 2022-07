Het wil wel eens gebeuren dat iemand zijn mond voorbij praat en informatie over een game geeft, wat nog niet naar buiten had mogen komen. Dit is waarschijnlijk gebeurd tijdens een officiële Xbox livestream omtrent Marvel’s Avengers.

Op het officiële Twitch-kanaal van Xbox werd lead designer Brian Waggoner geïnterviewd door Techniq, die als gastpresentator optrad. Tijdens dit gesprek kwam Techniq opeens met dat hij een leuk feitje wist over She-Hulk. Waggoner keek toen al erg bezorgd, maar de presentator besloot dit feitje toch te delen.

“You want a funny fact about She-Hulk? I don’t know if I can say this… I’ll just say this… I don’t like the face Brian is making, maybe I shouldn’t say it.”

Techniq liet weten dat zijn acteercoach de stem van She-Hulk zal inspreken voor Marvel’s Avengers. Volgens hem was dit personage al aangekondigd. Waggoner liet weten dat She-Hulk nooit is aangekondigd voor Marvel’s Avengers.

De gastpresentator liet daarop weten dat hij toch hoopte dat zijn bron gelijk had en dat She-Hulk wordt toegevoegd aan de game. De lead designer van Marvel’s Avengers probeerde er daarna nog een goed eind aan te breien door te zeggen dat ze hard werken aan het volgende personage voor het spel en dat deze zal worden aangekondigd als de tijd daar is.

“We’re working on our next hero, we haven’t said who it’s going to be yet. There will be a time for that, we’re focused right now on celebrating the work the team did on Jane. When it’s time to talk about who’s next, we’ll talk about who’s next.”