Robocop, een iconische film die in 1987 geregisseerd werd door Paul Verhoeven, heeft wel vaker zijn opwachting in games gemaakt. Een game die geheel om Robocop draait, zien we wat minder. Er wordt echter gewerkt aan een game en het betreft hier Robocop: Rogue City, die vorig jaar werd aangekondigd.

Tijdens Nacon Connect vanavond werd een nieuwe trailer getoond, die je hieronder kunt bekijken. Daarnaast heeft Nacon ook laten weten dat de game in juni 2023 zal verschijnen. De game komt dan uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.