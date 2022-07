Eerder deze week kwam Nacon met een nieuwe Nacon Connect-uitzending, waarin de uitgever diverse aankomende games toonde. Nacon werkt echter niet alleen aan nieuwe games, want het bedrijf brengt ook zo nu en dan hardware uit. In het kader van Nacon Connect zijn nu enkele nieuwe accessoires uit de doeken gedaan.

Allereerst brengt Nacon dit najaar nieuwe headsets uit in de vorm van de ‘RIG PRO Series’. In deze lijn worden drie verschillende modellen op de markt gebracht. De RIG 300 PRO is de goedkoopste variant. Deze headsets is bedraad en heeft een adviesprijs van €29,99. De eveneens bedrade RIG 500 PRO kost €79,99 en heeft een hoogwaardiger frame en grotere drivers en is ontworpen voor 3D audio. De RIG 800 Pro is een draadloze headset met een adviesprijs van €199,99. De headsets worden kort getoond in de onderstaande trailer.

Nacon onthulde verder de Pro Compact Colorlight controller voor Xbox en pc. Dit is een nieuwe versie van de Pro Compact controller die eerder verscheen en zoals de naam al doet vermoeden, zitten er LED’s in deze nieuwe versie waardoor de controller bijzonder kleurrijk wordt, wat ook blijkt uit de onderstaande trailer. De Pro Compact Colorlight staat ook voor dit najaar op de planning.

Tot slot onthulde Nacon de DAIJA Arcade Stick voor vechtgames. Deze arcade stick is volgens Nacon volledig te customizen en zorgt voor veel comfort. De DAIJA Arcade Stick verschijnt dit najaar en is compatibel met de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.