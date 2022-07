Vorig jaar haalde Konami verschillende Metal Gear Solid games offline, waardoor ze niet langer beschikbaar waren voor aankoop. Dit jaar bestaat de franchise echter 35 jaar en om dat te vieren heeft Konami aangekondigd verschillende klassiekers weer beschikbaar voor aankoop te maken.

Hoewel ze niet specifiek de titels benoemen, gaat het waarschijnlijk om Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty HD Edition en Metal Gear Solid 3: Snake Eater HD Edition. De games zullen binnenkort weer te koop aangeboden worden en de kans is vrij groot dat het gelijk bij PlayStation Plus Premium wordt gevoegd.

De reden dat de games eerder offline gingen was omdat Konami bepaalde licenties moest vernieuwen. Dat is blijkbaar gelukt en daardoor staat een terugkeer niets meer in de weg. Vanaf wanneer de games precies beschikbaar zullen zijn is niet bekend.