Naast dat we elke eerste dinsdag van de maand een aantal nieuwe games in de Essential line-up voor PlayStation Plus mogen verwachten, krijgen Extra en Premium abonnees ook halverwege de maand nog een update. Gezien we bijna halverwege juli zitten, heeft Sony de update nu officieel aangekondigd.

De games die nog deze maand worden toegevoegd zijn de volgende:

Stray (PS4/PS5)

Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5)

Marvel’s Avengers (PS4/PS5)

Assassin’s Creed Unity (PS4)

Assassin’s Creed IV Black Flag (PS4)

Assassin’s Creed Rogue Remastered (PS4)

Assassin’s Creed Freedom Cry (PS4)

Assassin’s Creed: The Ezio Collection (PS4)

Saints Row IV: Re-Elected (PS4)

Saints Row Gat out of Hell (PS4)

Spirit of the North: Enhanced Edition (PS5)

Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure (PS4)

Jumanji The Video Game (PS4)

Paw Patrol on a Roll! (PS4)

ReadySet Heroes (PS4)

Alle bovenstaande games worden vanaf 19 juli beschikbaar gesteld voor mensen met een Extra en Premium abonnee. Voor die laatste groep zijn er nog twee andere aanstaande toevoegingen, namelijk een tweetal klassiekers. Dit zijn No Heroes Allowed (PSP) en LocoRoco: Midnight Carnival (PSP).

