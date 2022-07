Sony heeft vanmiddag via het PlayStation Blog het nieuwe loyaliteitsprogramma ‘PlayStation Stars’ aangekondigd. Het programma zal later dit jaar gelanceerd worden en leden kunnen beloningen vrijspelen door mee te doen aan allerlei activiteiten en opdrachten. Deelname is geheel gratis.

De activiteiten waarvoor je beloningen kunt krijgen zijn zoal maandelijkse check-ins, waarbij je een willekeurige game moet spelen. Ook kan het zijn dat je aan een specifiek toernooi moet deelnemen en moet winnen, bepaalde Trophies moet verzamelen of bijvoorbeeld als eerste de platinum Trophy van een blockbuster moet bemachtigen.

Ook krijgen deelnemers de mogelijkheid om loyaliteitspunten te verzamelen. Deze punten zijn vervolgens te spenderen in een catalogus en hieronder valt PSN-tegoed net zoals producten uit de PlayStation Store. Mensen die PlayStation Plus abonnee zijn, die ontvangen automatisch PlayStation Stars loyaliteitspunten voor elke aankoop in de PlayStation Store.

Tot slot introduceert Sony als onderdeel van PlayStation Stars digitale collectables. Deze items zijn representatief aan de dingen die PlayStation fans leuk vinden, denk zoal aan figurines, apparaten en meer. Er zullen verschillende collectables te verzamelen zijn, maar meer details moeten we nog afwachten.

Op dit moment voert Sony testen uit om het programma in orde te maken voor lancering. De uitrol zal gefaseerd plaatsvinden, maar er is nog geen datum bekendgemaakt waarop dit in Europa beschikbaar komt.