Bungie is enige tijd terug overgenomen door Sony, maar ondertussen doen ze gewoon hun eigen ding. Zo wordt er hard gesleuteld aan de toekomst van Destiny 2. Daarnaast lijkt de ontwikkelaar nog meer hete ijzers in het vuur te hebben, waaronder een mobiele Destiny-game in samenwerking met NetEase. Het zou zomaar kunnen dat de studio echter met nog wat nieuws bezig is.

De ontwikkelaar is namelijk op zoek naar een ‘Senior Concept Artist’ en in de vacature tekst komen wat interessante details naar boven. Zo staat er onder meer dat ‘Destiny aesthetics’ steeds tot het uiterste gedreven moeten worden. Daarnaast zal de persoon in deze functie zich druk bezighouden met wapens, personages, panters, voertuigen, omgevingen en andere ‘seasonal art needs’.

Verder is het ook interessant dat de persoon ervaring met competitieve games moet hebben en dit ook een warm hart toedraagt. Het lijkt er in ieder geval sterk op dat er mogelijk meer Destiny gerelateerde content aan zit te komen. Dit kan voor de Crucible in Destiny 2 zijn of eventueel een spin-off in hetzelfde universum. Het zou ook goed kunnen dat het om de mobiele game gaat in samenwerking met NetEase, maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen.