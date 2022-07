Er is de laatste tijd heel wat te doen rond de toekomst van de Assassin’s Creed franchise. Zo gaat momenteel het gerucht de ronde dat de volgende game in de franchise Assassin’s Creed: Rift zou heten en die zou zich in Bagdad afspelen. De game die daarna komt, Assassin’s Creed: Infinity, zou dan een live service game worden met meerdere settings en daarover is nu een nieuw gerucht opgedoken.

Journalist Jeff Grubb sprak in een recente aflevering van zijn Game Mess Decides podcast over de toekomst van de franchise. Hoe Assassin’s Creed: Infinity er precies zal uitzien, weet hij nog niet zeker, maar hij lijkt wel te weten dat een open wereld RPG in Japan deel zal uitmaken van de game. Fans verlangen intussen al lang naar een Assassin’s Creed game met een Japanse setting, dus dit zou een logische zet van Ubisoft zijn.

Uiteraard is dit slechts een gerucht en dus absoluut niet officieel bevestigd. In september krijgen we meer info over de toekomst van de franchise en dan zullen we hoogstwaarschijnlijk te weten komen of dit gerucht ook daadwerkelijk klopt. Tot dan nemen we nog even ons korreltje zout erbij.