Morgen komt Stray uit en die game zal direct aan het aanbod van PlayStation Plus Extra en Premium worden toegevoegd. Dus als je één van deze abonnementen hebt, kun je gelijk met de game aan de slag. Er is echter nog een andere manier om de game kosteloos te spelen, maar dit is enkel van toepassing voor gebruikers die niet eerder een PlayStation Plus abonnement hebben gehad.

Sony heeft namelijk stilletjes een trial optie aan PlayStation Plus toegevoegd. Het gaat om een trial van 7 dagen die te gebruiken is voor iedereen die als het ware een nieuwkomer genoemd kan worden. Je aanmelden voor zo’n trial kan hier, maar weet wel dat je creditcard informatie moet achterlaten wil je hier gebruik van maken. Na het aanmelden is het uiteraard mogelijk om het automatisch vernieuwen van je abonnement uit te schakelen.