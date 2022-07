Microsoft heeft aangekondigd dat Discord naar de Xbox One en Xbox Series X|S komt. De ondersteuning is vandaag uitgerold voor Xbox Insiders en zal over enige tijd voor iedereen beschikbaar gesteld worden. Hiermee is het mogelijk om te communiceren via de Xbox met gamers op andere platformen.

Bij gebruik op de Xbox is het mogelijk om met een eenvoudige schuif de audio tussen Xbox game chat en Discord voice chat in te stellen, zodat het goed in balans blijft. Verder is het natuurlijk erg praktisch om via Discord met iedereen te communiceren, ongeacht het gebruikte platform.

Gamers die in het Insiders programma zitten, kunnen via de Xbox knop op de console naar ‘Parties & chats’ gaan, waar nu de optie ‘Try Discord Voice on Xbox’ beschikbaar is. Na het aanklikken verschijnt er een QR-code en door die te scannen kun je jouw account aan de Xbox linken.