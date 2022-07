MultiVersus zal bij de lancering 16 speelbare personages bevatten. Na de release zullen daar nog meer figuren bij gaan komen. VGC laat weten dat het spel al in early access te spelen is voor sommige gamers, waaronder degene die de ‘Premium Founders Edition’ hebben gekocht.

Onderdeel van deze editie zijn 30 ‘Character Tokens’, waarmee je dus personages direct kunt ontgrendelen. Door deze extra wordt duidelijk hoeveel vechters je na de lancering mag verwachten. MultiVersus heeft in eerste instantie 16 speelbare personages, waarvan je er 12 moet ontgrendelen. Een daarvan is Wonder Woman, maar die krijg je door de tutorial te spelen.

Dit betekent dat je van de 30 tokens er 11 nodig hebt om het gehele aanvankelijke roster beschikbaar te krijgen. Dit maakt met een eenvoudige rekensom dat er 19 tokens overblijven en dat is enkel zinvol als ook dat aantal aan personages naar de game komt. Dit betekent ook dat het uiteindelijke roster 35 personages zal bevatten en dat is behoorlijk fors.