Volgende week komt er een nieuwe update voor Gran Turismo 7 en die belooft weer wat nieuwe auto’s aan de game toe te voegen. Met deze Tweet toont bedenker Kazunori Yamauchi een teaser afbeelding van de vierwielers die naar de game onderweg zijn.

Op de afbeelding kan je het silhouet herkennen van de Nissan Skyline Super Silhouette en de Maserati A6GCS Spider, maar de identiteit van de derde wagen is ietsje moeilijker te bepalen. Men vermoedt dat het om de Porsche 918 Spyder zou gaan, al kunnen we dit nog niet met zekerheid bevestigen.

De update staat dus voor volgende week gepland, maar wanneer die precies uitkomt is nog onduidelijk. Verder weten we nog niet wat de update nog meer zal brengen. We hopen alvast op een nieuw circuit, alsook de optie om onze auto’s te kunnen verhandelen.

Waar hoop jij het meeste op met de aankomende update en denk jij ook dat het om de Porsche 918 Spyder gaat?