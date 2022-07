Spelers van Halo Infinite hebben er door meerdere keren uitstel lang op moeten wachten, maar eerder deze maand verscheen de coöp campagne dan eindelijk, al is het momenteel nog als betaversie. Degenen die lid zijn van het Insider-programma kunnen de modus nu testen en zodoende duikt er meer informatie op.

Het blijkt nu namelijk dat de coöp campagne in Halo Infinite geen online matchmaking ondersteunt. Dit betekent dat het niet mogelijk is om door middel van matchmaking samen met onbekenden de campagne te spelen. De enige mogelijkheid is om het samen een vriend te doen. Uit een statement van een woordvoerder van Xbox aan GamesRadar blijkt ook dat dit niet alleen het geval is tijdens de beta. Ook wanneer coöp campagne definitief lanceert voor alle spelers, zal online matchmaking ontbreken.

“Online matchmaking will not be available with final co-op. We encourage you to continue to use the Halo LFG and the new Discord voice call feature on Xbox to find players to party up with as you continue playing the beta.”