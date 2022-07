Hogwarts Legacy verschijnt tegen het einde van het jaar en naast dat er een standaardeditie van de game zal verschijnen, mogen we ook speciale uitgaven verwachten. Hoewel ze officieel nog niet zijn aangekondigd, is er al het een en ander gelekt.

Op Reddit werd informatie gedeeld over de Collector’s Edition en de Deluxe Edition, die uit bestanden op de officiële website van de game is geplukt. Hieruit maken we op dat het merendeel van de content in-game extra’s betreffen.

Hogwarts Legacy Collector’s Edition

Exemplaar van de game

Thestral Mount

Dark Arts Cosmetic pakket

Dark Arts Battle Arena

Dark Arts Garrison hoed

72 uur eerder toegang tot de game

Kelpie Robe

Steelcase

Floating Ancient Magic Wand met boek

Hogwarts Legacy Deluxe Edition

Exemplaar van de game

Thestral Mount

Dark Arts Cosmetic pakket

Dark Arts Battle Arena

Dark Arts Garrison hoed

72 uur eerder toegang tot de game

Kelpie Robe

Zoals het er nu naar uitziet bevat de Collector’s Edition naast de digitale content ook nog een figurine in de vorm van een toverstaf en een boek. Helaas hebben we nog geen afbeeldingen, maar het zal vast niet lang duren vooraleer Warner Bros. Games de edities officieel zal aankondigt.