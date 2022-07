We weten al lange tijd dat er gewerkt wordt aan PlayStation VR2 en inmiddels hebben we ook de nodige games voor het platform gezien. Zo af en toe deelt Sony nieuwe informatie, maar het belangrijkste is natuurlijk de releasedatum.

Geruchten wijzen op begin volgend jaar, maar misschien heeft Sony de headset eind dit jaar al gereed. Het is gissen totdat Sony met een officiële aankondiging komt, maar heel lang zal het niet meer duren. Sony belooft namelijk snel de releasedatum bekend te maken.

Dit schrijft het bedrijf in een artikel op het PlayStation Blog. Tegelijkertijd stippen ze daarbij aan dat ze binnenkort ook meer bekend zullen maken over additionele games die naar het platform zullen komen.

“We’ll share more information soon, including launch date and additional games coming to the platform.”

De laatste State of Play-uitzending bevatte best wat games voor PlayStation VR2. Gezien Sony nog meer titels zal gaan aankondigen en de releasedatum bekend zal maken, is het aannemelijk dat ze hiervoor wederom een State of Play gebruiken.