Backbone is een ontwikkelaar en producent van controllers voor mobiele telefoons. In samenwerking met Sony hebben ze vandaag de Backbone One – PlayStation Edition aangekondigd. Een controller speciaal voor iPhone gebruikers, die hun toestel in de controller kunnen klikken.

Het gehele design is geïnspireerd door de DualSense controller, waardoor het erg herkenbaar oogt. Je kunt deze controller gebruiken om games op je mobiel te spelen via Remote play vanaf zowel de PlayStation 4 als PlayStation 5, wat beter is dan de on-screen besturing.

Het gebruik beperkt zich ook niet tot alleen PlayStation games, zo kun je de controller ook prima gebruiken voor mobiele games als Fantasian en Call of Duty Mobile. Om een zo goed mogelijke ervaring te hebben, stelt Backbone een mobiele app beschikbaar om zo de instellingen naar eigen wens aan te passen.

De Backbone One krijgt stroom via de iPhone, dus het is niet nodig de controller apart op te laden. Als je interesse hebt, kun je de controller hier aanschaffen voor een adviesprijs van € 119,99.