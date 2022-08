Zoals je in de titel al kon lezen heeft Scavengers Studio laten weten dat het de normale release van de game, die gepland was in de herfst van dit jaar, niet zal halen. Season: A letter to the future wordt uitgesteld naar het begin van 2023. Dan zal de game verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.

De game is een third-person atmosferisch fietsavontuur. Ook kent de game wel een aparte grafische stijl. Mocht je nog niet weten wat je je moet inbeelden bij een atmosferisch fietsavontuur, bekijk dan zeker de onderstaande trailer. Indien we een precieze releasedatum ontvangen, lees je het hier.