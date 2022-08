Vorige week woensdag maakte Sony bekend welke titels er aan de PlayStation Plus Essential line-up zouden worden toegevoegd. Dit zijn niet de minste games, want het gaat om Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, Yakuza: Like a Dragon en Little Nightmares.

De games zijn zojuist live gegaan in de PlayStation Store en dat betekent natuurlijk dat je ze kunt downloaden en spelen of in je downloadlijst kunt zetten. Klik op de genoemde titels om direct naar de PlayStation Store te gaan.

PlayStation Plus Essential abonnement nodig? Klik dan hier voor Nederland en hier voor België.