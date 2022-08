Logitech G en Tencent Games hebben een partnerschap aangekondigd om samen cloud gaming naar de markt te brengen. Dit zal later dit jaar gebeuren via een nieuw apparaat (handheld), dat cloud gaming zal ondersteunen. Beide bedrijven werken samen met Xbox Cloud Gaming en het team van NVIDIA GeForce Now, zodat een brede variatie van games via het platform beschikbaar zijn.

Het doel is om Triple-A games beschikbaar te maken voor gamers op het moment dat ze niet in de buurt van hun console of pc zijn. Met een samenwerking met Xbox Cloud Gaming en GeForce Now zijn er al twee mooie diensten beschikbaar en mogelijk dat dit nog verder uitgebreid zal worden. Wellicht met Sony? Zij bieden immers ook streaming aan, dat tegenwoordig in PlayStation Plus Extra en Premium inbegrepen zit.

Alle games die via het nieuwe platform te spelen zijn, zullen via streaming aangeboden worden. Het is dus niet nodig om games te downloaden en installeren. Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt, maar gezien het platform dit jaar nog moet verschijnen zal het vast niet lang duren vooraleer we meer te horen krijgen.