Ah Trophies… Ze hebben de manier waarop we gamen grondig veranderd. Sommige platinumtrofeeën zijn een ware ‘badge of honor’; verdiend na het voltooien van aartsmoeilijke uitdagingen, die heel wat doorzettingsvermogen eisen. Anderen zijn… gemakkelijker. Sommige titels lijken haast gemaakt om gamers een stapeltje Trophies in de schoot te werpen en vragen eigenlijk weinig meer dan het opstarten van de game in kwestie.

Deze laatste soort vinden we steeds vaker (en in steeds schaamtelozere vormen) terug op het PSN. Het toppunt lijkt echter bereikt te gaan worden met Press X for Trophies, een kersverse ‘game’ die in de PlayStation Store terug te vinden is. Press X for Trophies lijkt exact te gaan doen wat die titel je voor ogen houdt: je met een druk op de knop trofeeën laten verdienen. De omschrijving van de game geeft de volgende informatie:

“Games are often made to be challenging, well at least they used to be. These days things are a little easier. Press X for Trophies is a game made to help spread the word of how things should change and how the world of gaming is changing. It’s slightly ironic, and the story is told through its Trophy system.”

Gezien de ironische aard van dit verkooppraatje – én het feit dat de game nog niet te kopen of pre-orderen is – doet ons vermoeden (en hopen) dat het wel eens om een grap zou kunnen gaan. Met behulp van humor het stijgende aantal games dat zijn Trophies gratis en voor niets cadeau doet aanklagen… Waarom niet? Het is alleszins beter dan het alternatief, dat het toppunt van schaamte ver in zijn achteruitkijkspiegel laat.

Wordt vervolgd?