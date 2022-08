De wereld van Breaking Bad is met Breaking Bad en Better Call Saul op uitstekende wijze vertegenwoordigd op ons tv-scherm. Wat videogames betreft, blinkt het universum van bedenker Vince Gilligan vooral uit door zijn afwezigheid, een mobiele game uit 2019 even buiten beschouwing latend. Toch een gebrek als je het ons vraagt… en dat vindt Gilligan ook.

In zijn podcast Inside The Gilliverse vertelt de man namelijk dat hij een openwereldgame gebaseerd op Breaking Bad altijd heeft zien zitten, zeker als het gemaakt is in de stijl van Grand Theft Auto. De creatieve krachten achter beide reeksen hebben zelfs meerdere pitches uitgewerkt voor een dergelijk project, maar uiteindelijk is daar nooit iets concreets van gekomen.

“I remember saying to the guys, that are off running Apple now, who said yes originally to Breaking Bad, ‘Who owns Grand Theft Auto? Can’t you have a module, can there be a Breaking Bad [game]? That never came to fruition. There have been quite a few attempts at video games, some of them kind of made it to market. We tried to do a VR experience with the Sony PlayStation VR headset. We did a mobile game that lasted for a little while.”