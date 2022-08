Eind 2021 onthulde Saber Interactive dat zij bezig zijn met een game die draait om de wereldberoemde Dakar rallyrace. De ontwikkelaar noemde hun game het grootste off-road rally-avontuur dat ooit gemaakt is, maar een definitieve releasedatum hadden wij nog van ze tegoed.

Daar is inmiddels verandering in gekomen, want Saber Interactive heeft aangekondigd dat Dakar Desert Rally op 4 oktober naar je pc of console stormt. De game zal lanceren voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One | Series consoles en pc, en zal meer dan dertig tracks, een dynamisch weersysteem en meerdere single- en multiplayermodi bevatten.

De adviesprijs van de standaard editie is $39,99, maar er zal ook een Deluxe Edition verschijnen voor $59,99. In Europa mogen we naar verwachting het dollarteken vervangen voor een euroteken. Tevens heeft Saber Interactive een pre-order trailer gedeeld, die we hieronder hebben geplaatst.