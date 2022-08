Heb je altijd al willen weten hoe het is om de Dakar Rally te rijden? Dan kan je dat op 4 oktober virtueel ervaren met de game Dakar Desert Rally. Een nieuwe video toont wat de mogelijkheden in deze titel zijn.

In Dakar Desert Rally kan je in verschillende voertuigen rijden, waaronder quads en motoren. De ontwikkelaar pakt het qua omvang ook groots aan, want het spel is volgens eigen zeggen de grootste open wereld off-road racegame ooit. Wat Dakar Desert Rally nog meer te bieden heeft kan je in onderstaande video zien.