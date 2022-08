Review | Turtle Beach React-R – Goedkopere controllers zijn een prima uitkomst voor de fanatieke gamer die toch prijsbewust is. In veel gevallen lever je echter wel wat in op de kwaliteit ten opzichte van de officiële modellen. Wanneer een bekende naam als Turtle Beach ons dan een controller stuurt die in het lagere prijssegment valt, zijn we natuurlijk geïntrigeerd. Turtle Beach is een gevestigde naam op de gaming-accessoires markt, die zijn faam heeft gemaakt door, over het algemeen, oerdegelijke headsets te produceren. Het is voor ons de eerste keer dat we een controller van Turtle Beach in onze handen hebben gekregen en de eerste indruk is eigenlijk direct positief.

Bekend ontwerp

Die indruk is positief om een specifieke reden: de controller is overduidelijk geïnspireerd door de Xbox-controller, waar we vandaag de dag mee uit de voeten mogen. Meteen voel je aan dat het een oerdegelijk product is, waarbij op de materialen ook niet is bespaard. De controller is stevig en vertoont geen kik wanneer je er in een intense game wat hardhandiger mee omgaat. Wel merkten we op dat de React-R wat lichter is dan een normale Xbox controller, maar qua vorm is er geen verschil. De knoppen zijn responsief en zijn qua clickyness nauwelijks te onderscheiden van de officiële Microsoft controller, hoewel die laatste toch nog nét iets fijnere knoppen heeft. De sticks hebben dezelfde afmetingen als die op de Xbox controller en voelen prima aan, maar zijn in gebruik net ietsjes stroever. Dit verschil is wel dusdanig klein dat het ons in ieder geval niet hinderde.



De d-pad is, net als de overige knoppen, net iets minder clicky dan die van de Xbox controller, maar is daarentegen wel iets groter in formaat wat wij als prettig ervaren. De triggers op de React-R zijn verder prima, maar bieden wat minder weerstand dan de triggers op de Xbox controller, waardoor het bijvoorbeeld in een racegame als Forza Horizon 5 lastig is om de hoeveelheid gas die je geeft te doseren. De schouderknoppen op de React-R voelen daarentegen identiek aan met die van de Xbox controller. Wat ons betreft is de React-R dus een prima alternatief voor de gamer die niet té veel wil uitgeven aan een controller. Maar dat is niet het enige wat je krijgt voor jouw geld met de React-R.

De React-R heeft namelijk ook een erg fijne grip dankzij het reliëf op de controller. Als je wel eens wat klamme handen krijgt tijdens het gamen, hoef je in ieder geval niet bang te zijn dat deze controller uit jouw handen glijdt. Waar de originele Xbox controller dit reliëf enkel op de achterzijde heeft zitten, loopt het bij de React-R nog wat door langs de zijkanten tot op de voorkant. Dit zorgt er voor dat jouw volledige grip op dit reliëf zit. De controller die we direct tegenover de React-R hebben geplaatst, de limited edition Forza Horizon 5 controller, heeft een soort rubberen coating op de achterkant zitten, waardoor deze net iets comfortabeler in de hand ligt. Daarentegen hadden wij geen enkel moment de angst dat de controller uit onze handen zou glippen, hoe intens sommige sessies ook waren.

Bizar

Wat ons betreft zijn de sterren van de show de twee remappable knoppen op de achterkant van de controller. Deze knoppen voelen zo goed aan dat we ze eigenlijk op een wat meer premium controller hadden verwacht. Ze klikken lekker en zijn gemakkelijk on-the-fly toe te wijzen in alle games. Dit doe je door tweemaal de d-pad shifter knop in te drukken, vervolgens druk je op de knop waar je een andere knop op wilt mappen en als laatste druk je dan de knop in, die je aan een van de remappable knoppen wilt toewijzen. Meer kunnen we er haast niet over zeggen. Het werkt zoals het zou moeten werken. En dat op een controller in deze prijsklasse. De adviesprijs van € 44,99 is namelijk alles behalve hoog voor het moois dat je met deze controller in huis haalt.

De React-R wordt geleverd met een USB-C naar USB-A kabel van 2,5 meter wat behoorlijk royaal is. Mocht dit toch te kort zijn voor jou, dan kan je altijd een langere kabel gebruiken. De USB-C aansluiting op de controller zelf zit verwerkt in een ovaal-vorm waar de meeste USB-C kabels gewoon in passen. De React-R is een bedrade controller, dus een kabel van fatsoenlijke lengte is wel zo prettig bij gebruik op een console die op enige afstand staat. Voor op pc kom je met die 2,5 meter natuurlijk prima uit. Op dat platform wordt de controller trouwens herkend als een Xbox controller, er is verder geen specifieke software voor beschikbaar.

De roots

Turtle Beach maakte van origine enkel headsets en is zich de laatste tijd ook met andere accessoires bezig gaan houden. Toch mogen hun roots niet verloren gaan bij een controller en daarom biedt de React-R een aantal leuke opties qua geluid. Bovenin de controller vinden we een drietal knoppen. Een hiervan is om Superhuman Hearing te activeren. Door een headset op de controller aan te sluiten middels de aanwezige 3.5mm poort, krijg je op de React-R de optie om dit in of uit te schakelen. Wat het doet is bepaalde game-kritische geluidseffecten versterken, denk dan aan het geluid van voetstappen in een shooter. Andere geluiden worden dan wat gedimd. Je schakelt dit in en uit met één druk op de knop. Dat is wel zo prettig, want het gebruik van Superhuman Hearing maakt het geluid er an sich niet bepaald beter op.

De middelste knop is voor de d-pad shifter, waarmee je andere functies gemapped krijgt op jouw d-pad, dit voor het aanpassen van het volume, alsook de chatmix functie. Met de laatstgenoemde kan je individueel het geluid van andere spelers dempen of juist harder zetten wanneer nodig. En de laatste knop is lekker simpel en voor zichzelf sprekend: de mute-knop om jouw microfoon mee uit te schakelen. Al deze opties zijn leuk, maar hoe zit het met het geluid zelf? We hebben een headset met een 3.5mm aansluiting getest op de React-R in vergelijking met een Xbox controller en merkten geen verschil in geluidskwaliteit. Het is bijzonder vergelijkbaar met het geluid uit de officiële, standaard controllers wat an sich een prestatie te noemen valt. Die andere is namelijk toch een stukje duurder.