Er wordt al geruime tijd gewerkt aan een opvolger van Tales from the Borderlands en het blijkt nu dat de release dichterbij is dan we denken. Deze game, New Tales from the Borderlands, is namelijk op Amazon verschenen met daarbij de releasedatum van 21 oktober 2022.

De game is opgedeeld in vijf hoofdstukken en de keuzes die je tijdens het spelen maakt, zullen bepalen hoe je verhaal zal eindigen. Oftewel, de gameplay van het origineel wordt op identieke wijze voortgezet. Liefhebbers weten dus wat ze mogen verwachten.

De genoemde releasedatum is echter nog niet officieel aangekondigd, naar verwachting gebeurt dat volgende week tijdens Gamescom Opening Night Live.