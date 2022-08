Review | Inzone H9 gaming headset – Sony heeft een nieuwe hardware lijn ontwikkeld. Deze heet ‘Inzone’ en bestaat tot dusver uit twee monitors en een paar gaming headsets. Van deze verschillende headsets hebben wij de Inzone H9 ontvangen om eens uitvoerig aan de tand te voelen. Voor de PlayStation 5 (en de PlayStation 4) hebben wij eerder de Pulse 3D Wireless Headset gereviewed en we waren tamelijk positief. Maar in dit geval moeten we een duidelijk onderscheid maken in welke Sony nu wat gedaan heeft. De Sony achter de Pulse Headset is Sony Interactive Entertainment, verantwoordelijk voor de gaming afdeling. Sony Electronics, als hoofdbedrijf verantwoordelijk voor diverse andere producten, komt in dit geval met de Inzone, die ook deels de focus heeft gelegd op de PS5. Nu is het natuurlijk de vraag of de H9 goed genoeg is als een valide optie om voor de console én pc te gebruiken.

Met Sony heb je een tof design

Ondanks dat een andere Sony dan SIE de headset heeft ontwikkeld, is ook de H9 headset voorzien van een witte kleur met zwarte accenten, bekend van de PS5. De grote earcups zijn ovaal van vorm en vrij groot. De hoofdband heeft een vergelijkbare vormgeving als de Pulse 3D headset, dus daarin zien we al een terugkerend element. Maar er is meer wat er bij het ontwerp om de hoek komt kijken. De grote ronde earcups hebben namelijk een subtiele verbinding met de hoofdband aan de bovenkant, met daarop het logo van Sony. Als de headset aanstaat zie je ook nog eens LED-ringen die wit oplichten. Het geeft een toffe futuristische look aan de headset waar we erg enthousiast van worden. Het is juist omdat het zo subtiel is, dat het een geslaagde toevoeging op het design te noemen valt.

Op de linker earcup is een microfoon bevestigd, die je omhoog en omlaag kan klappen (mute en unmute). Verder heb je nog een zwart gekleurd volumewiel, daaronder een knop om de ANC aan en uit te zetten, met helemaal onderop een USB-C ingang om de headset op te kunnen laden. Een volle headset is goed voor ongeveer 30 uur gebruik, afhankelijk van de ANC. In het pakket wordt een USB-C kabel bijgeleverd om op te laden, alsook een USB-dongle om connectie te kunnen maken met een PlayStation console of pc. Op de rechter earcup vind je tevens een paar knoppen: een game/voice-chat knop die ideaal is om on-the-fly je geluid te reguleren, een Bluetooth knop en als laatste de powerknop, die voor zich spreken.

Goede kwaliteit hardware, slechte software

De headset is vrij fors om te zien, maar eenmaal op je hoofd zit het zeer comfortabel. Dit komt doordat de grote earcups mooi om je oren heen rusten, waarbij ook opvalt hoe relatief licht de headset is. De kussens van de hoofdband en earcups zijn gemaakt van faux leer, wat echt heel erg fijn is. Als de hoofdband ingeschoven is, zit de headset prima op een hoofd van gemiddelde grootte, dus gamers met een wat kleiner hoofd dienen hier rekening mee te houden. Tot slot bewegen de earcups soepel bij de hoofdband scharnieren. In totaliteit voelt de headset zodoende erg premium aan, omdat het allemaal erg goed in elkaar zit.

De software daarentegen is iets waar we een stuk minder enthousiast over zijn. Als je de headset gebruikt op pc en je de software wilt benutten, wil het voorkomen dat je geen opties krijgt. Je krijgt dan gewoon een vol grijs vlak in de software te zien met niks aan mogelijkheden. Pas na het herstarten van je pc met de dongle en headset aangesloten, zijn alle opties van de software beschikbaar. Deze zijn weer vrij beperkt te noemen: je treft een oppervlakkige EQ, alsook beperkte ANC-opties en volume settings. Daarnaast kan je nog een paar energie opties vinden, maar die voegen niet veel toe. Het enige wat een punt van aandacht is, is de optie om de spatial sound aan en uit te kunnen zetten, waar we later iets uitgebreider op in zullen gaan.

Het klinkt…

De headset heeft twee gezichten, een pc en console gezicht. Op de pc heb je dus het voordeel de headset qua geluid te kunnen tweaken via de Inzone software en de optie om gebruik te maken van de spatial sound. De headset heeft van nature een diepe bass, maar die is niet heel zuiver. De middentonen zijn vrij muddy te noemen en liggen iets te hoog, waarbij de hogere tonen een beetje naar de achtergrond vallen. Het is vooral leuk geluid te noemen in een potje Call of Duty en ook ronddwalen in Night City (Cyberpunk 2077) is fijn met deze headset. Hierin helpt de spatial sound optie heel veel, want je ruimtelijkheid wordt op een hele goede wijze vergroot. Het werkt en het klinkt goed, waardoor je wel een leuke ervaring hebt tijdens het gamen (op pc) met de Inzone H9.

Op de console is het echter een ander verhaal. Niks van de instellingen die je verricht op pc kan je opslaan op de headset, dus de standaard instellingen van de H9 zijn waar je het mee moet doen. Deze zijn simpelweg niet heel bijzonder en dat is voor een gaming headset van maar liefst € 299,99 eigenlijk schandalig te noemen. De headset klinkt niet verkeerd, maar een prijs van € 120,- tot €180,- was meer op zijn plaats geweest. Wat onze pet ook te boven gaat is dat Sony (welke van de twee Sony’s dan ook) niet een app of iets dergelijks heeft voor op de PS5, om via de console deze headset in te kunnen stellen. Geen native EQ instellingen of andere soorten aanpassingen zijn mogelijk, terwijl de concurrent (Xbox) dit wel aanbiedt met al hun ondersteunende hardware via hun consoles. Dat je € 299,99 moet betalen voor een headset die niet met volle potentie gebruikt kan worden op een console die door hetzelfde bedrijf is ontwikkeld, is echt absurd te noemen.