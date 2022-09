Special | De HP Victus gaming laptops – We hebben inmiddels al meerdere hardware producten van HP besproken hier op PlaySense, zij het vooral accessoires. Nu is het tijd om eens te kijken naar een product waar je daadwerkelijk op kan gamen. HP heeft een lijn aan laptop modellen op de markt gebracht onder de noemer ‘Victus’. Er zijn een paar versies waar je goed mee vooruit kan en in dit artikel bekijken we wat Victus zoal te bieden heeft. We hebben zelfs de mogelijkheid gehad om een van deze laptops uit te proberen om exact te weten te komen waar we mee te maken hebben. Lees hier nu meer over de gaming laptops van HP.

Strak en zakelijk vormgegeven

HP heeft in de jonge jaartjes vaak systemen uitgebracht die voor de zakelijke markt waren bedoeld. Deze roots is terug te zien in de Victus-lijn, die niet extravagant is. Geen gekke kleuren of LED-verlichting, of rare inkepingen in het ontwerp. Nee, het is allemaal zo strak mogelijk vormgegeven, zodat Victus overkomt als een laptop-lijn zonder al te veel poespas. Ondanks het strakke ontwerp is het niet saai te noemen. De balans is mooi gevonden, waardoor de laptop degelijk voor de dag komt. Op de bovenkant van de laptop heb je het zilveren Victus logo en als je het apparaat openklapt ziet het er allemaal verzorgd uit.

Van links tot rechts heb je een lang speaker rooster zitten, die boven het toetsenbord is verwerkt. Er zitten Bang & Olufsen speakers in voor leuk geluid uit je laptop. Het toetsenbord is in deze ook fijn in gebruik, wat dus ideaal is om je kantoorwerk erop te verrichten, maar ook om erop te kunnen gamen. Aan de zijkanten van de laptop vind je de benodigde aansluitingen, waaronder een USB-C aansluiting, HDMI 2.1 en gebruikelijke andere poorten. Het is wat je ervan verwacht, maar onderaan de streep komt een laptop uit de Victus-lijn erg verzorgd over.

Groot scherm, mocht wat mooier

Victus laptops zijn in verschillende formaten beschikbaar en in ons geval hebben wij kennisgemaakt met het 16” model. Daarnaast zijn er ook nog 15 en 17 inch modellen. Prima formaten, die ook qua gewicht allemaal te doen zijn. Het scherm zelf is hierin erg belangrijk om eens nader te bespreken. Bij gebruik deinsden we toch ietwat terug, omdat deze wat fletse kleuren heeft. Ook met maar 250 nits, is het beeldscherm niet heel fel. Omdat het toch een gaming laptop is, hadden we hier meer van verwacht. Ook omdat het als een IPS-scherm geprofileerd staat, maar we hebben meer het idee dat het om een VA-paneel gaat. Het beeld is mat en in combinatie met een resolutie van 1080p worden wij simpelweg niet weggeblazen door het beeldresultaat.

Bescheiden specs

Je mag in de Victus-lijn geen krachtpatsers verwachten. Veelal zijn de laptops voorzien van XX50 (Ti) of XX60 kaarten van Nvidia. Een van de betere modellen bevat een RTX 3060, waar je dus prima wat games op kunt spelen. Ook een i7 processor erbij is niet heel verkeerd te noemen en in combinatie met een SSD kan je vlot aan de slag. Een HP Victus16-d1495nd (met de genoemde specs) gaat al snel over de toonbank voor ongeveer € 1700,- retail. Toch wel een forse prijs. Dus voor wie is deze lijn nu eigenlijk bedoeld? Door de zakelijke roots vermoeden wij dat deze laptop een beetje een hybride moet vormen voor de mensen die het zakelijk willen gebruiken, maar niet vies zijn om af en toe een game op te starten. Met de juice die erin zit, gaat zo’n laptop ook wat langer mee dan een gemiddeld systeem van € 700,-, wat een goed punt is.

Een leuk merk, maar er zit meer in

HP heeft een interessant product in handen. Het zijn toegankelijke laptops die je zowel zakelijk als casual voor gaming kunt gebruiken. Met een prima accuduur (rond de 8 uur bij de meeste modellen) heb je een leuk werkapparaat te pakken. Het scherm is alleen een onderdeel waar HP meer aandacht aan mag besteden, omdat deze ons het minst heeft weten te behagen. Bij gamen wil je gewoon sprekende kleuren hebben en daarin schiet de Victus wat tekort. Het is echt voor een casual gaming publiek bedoeld en daarvoor heeft de Victus voor de rest gelukkig genoeg in huis, hoewel de prijs wel een beetje discutabel te noemen valt. Voor de rest is het een mooie laptop-lijn en HP heeft veel ruimte om alleen maar beter te worden.