Ontwikkelaar Stubby Games werkt momenteel aan een nieuwe first-person puzzelgame genaamd The Entropy Centre. De eerste gameplaybeelden, die je onderaan dit artikel kan terugvinden, doen ons ontzettend hard terugdenken aan de tijden waarin we na een zware dag school in de zetel ploften en we onze hersenen geen seconde rust gunde met de Portal-franchise.

Dat de eerste beelden ons daaraan doen terugdenken is zeker niet negatief. Zo krijg je in plaats van een grappige sidekick genaamd Wheatley, een pratend wapen mee op je tocht. En in plaats van je door portalen te begeven om puzzels op te lossen, zal je nu de tijd moeten manipuleren om voortgang te kunnen boeken. Samen met je wapen, Astra genaamd, zal je mogelijk de apocalyps dienen terug te draaien.

The Entropy Centre zal later dit jaar verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Mocht dit concept je als muziek in de oren klinken, vergeet dan zeker niet de trailer te bekijken en verhoog je entropie (smelt weg) bij het zien van de trailer.