Sony is in 2019 PlayStation Productions gestart met als doel om verschillende PlayStation franchises om te toveren naar films en tv-series. Nu drie jaar later lijkt het bedrijf echt op stoom te zijn gekomen, want er is een hoop in de maak. Zo wordt er gewerkt aan Twisted Metal, The Last of Us, Gran Turismo, Horizon en meer.

Een game die eveneens omgetoverd zal worden naar een film is Days Gone, zo laat Deadline weten. Het script van de film zou geschreven worden door Sheldon Turner en Sam Heughan zou de rol van Deacon St. John moeten vertolken. De film zou volgens Deadline een liefdesbrief aan motorfilms moeten worden.

Sony heeft een eventuele Days Gone-film niet officieel aangekondigd, dus neem het voor nu met een korreltje zout. Maar als het klopt is de vraag: zit je te wachten op een film in het Days Gone universum?