Review | Huawei FreeBuds Pro 2 – Verschillende bedrijven strijden nu al jaren om de titel ‘beste draadloze earbuds’ en één van die partijen is Huawei. Een grote naam, maar wel eentje die bij PlaySense nog onbekend is. Daar is verandering in gekomen, want onlangs hebben wij een setje FreeBuds Pro 2 opgestuurd gekregen en zoals de naam al enigszins verraadt, hebben we hier te maken met de opvolgers van de originele FreeBuds Pro die uit 2020 stammen. We hebben deze Chinese earbuds de afgelopen tijd uitvoerig getest en in deze review vertellen we je of dit setje de moeite waard is.

Beter goed gejat…

Als we naar het design van de FreeBuds Pro 2 kijken, is het duidelijk dat Huawei de strijd aangaat met een andere grote naam in deze markt, en dat is Apple. Zeker als je kijkt naar de zogeheten ‘Ceramic White’ variant van de earbuds, de kleur die wij hebben ontvangen. Net zoals bij de AirPods (Pro) bestaat het ontwerp van de FreeBuds Pro 2 uit twee belangrijke onderdelen: de kast voor de drivers en een forse steel, die je kunt gebruiken voor een aantal gestures. De oorstukken bevatten zelfs nagenoeg dezelfde zwarte pads, waarmee gedetecteerd wordt of de earbud nog in je oor zit.

Zelfs de meegeleverde case – waarmee je de buds natuurlijk kunt opladen, binnen 10 minuten zijn de accu’s weer voor 50% gevuld – toont veel gelijkenissen met het doosje van de AirPods Pro. De case bestaat uit gehard plastic zodat het zelfs een serieuze val zal overleven. Door de glossy finish zal het doosje wel snel onder de krassen, vlekjes en vingerafdrukken zitten. Hetzelfde geldt voor de earbuds, die tevens een glossy finish hebben. Naast natuurlijk de earbuds en de case ontvang je drie sets siliconen eartips en een behoorlijk korte USB-A naar USB-C kabel, waarmee je de boel kunt opladen. Al met al is het voornaamste oordeel ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’ als het gaat om het design. Los van het ietwat summiere kabeltje geven de FreeBuds Pro 2 wel een premium ervaring: de verpakking is stijlvol vormgegeven en daarnaast voelen zowel de case als de earbuds zelf erg stevig aan. Dat mag ook wel voor de prijs van € 199,99, waarmee Huawei zich net onder collegae Sony, Sennheiser en Apple schaart, die qua adviesprijzen iets hoger uitvallen.

Het design mag dan niet heel origineel zijn, qua comfort zijn we echter zeer tevreden over de FreeBuds. Door de ietwat gekantelde kasten ‘hangen’ de earbuds als het ware in je oren, hoewel we de standaard ‘M’ siliconen tips wel moesten omwisselen voor een grotere maat, wat gelukkig zo gepiept is. Sindsdien hebben we nooit het idee gehad dat de earbuds snel uit de oren zullen vallen, zelfs niet tijdens een intense sessie sporten (IP54 gecertificeerd, dus zweet levert geen problemen op) en ook na lange wandelingen konden we de FreeBuds Pro 2 met gemak nog uren dragen, mits de accu dat zou toestaan. Op een volle lading kun je ongeveer 4 uur aan playback verwachten als je hierbij ook gebruikmaakt van de actieve noise cancellation. Zonder deze functie kun je de duur oprekken naar ongeveer 6 uur. Via de case is dit op te rekken naar in totaal 30 en 18 uur luistertijd, in dat laatste geval wordt er weer vanuit gegaan dat je ANC gebruikt.

Warme sound

Gelukkig hebben we over het geluid ook goed nieuws: de standaard afstelling van de FreeBuds Pro 2 – gedaan in samenwerking met Devialet – klinkt erg goed. Het bijzondere aan deze set is dat elke earbud maar liefst twee drivers heeft, waarvan eentje een zogeheten ‘planar driver’ is, die op z’n beurt voor een betere bass response moet zorgen en dat hoor je meteen. De bass van de FreeBuds Pro 2 gaat namelijk buitengewoon diep en is mooi vol, een goede fundering voor wat nog moet komen, want ook de midden- en hogere tonen klinken erg goed. Of je nu luistert naar de funky bass riff van Charlie Puth’s ‘Attention’ of de schroeiende gitaarsolo van Jimi Hendrix’ ‘Red House’, deze buds zullen menig luisteraar van verschillende genres bekoren. Om dit warme bad nóg iets warmer te maken, hebben we uit persoonlijke voorkeur wel de midrange een kleine bump gegeven, wat geen probleem is middels de 10-band equalizer van de Huawei AI Life app.

Ook over de ANC heeft Huawei behoorlijk wat te zeggen, elke earbud heeft drie microfoons die ingezet worden om geluiden van buitenaf te onderdrukken. Dit werkt doorgaans erg goed en we merkten bij bijvoorbeeld geluiden van een kermis in de buurt, dat er een significant deel van de geluiden geblokkeerd werden. Mits je gebruikmaakt van de eerdergenoemde AI Life app, kunnen de FreeBuds Pro 2 de ANC afstemmen op hoeveel geluiden er in de omgeving zijn. We moeten wel zeggen dat de buds moeite hebben met het wegmoffelen van windgeluiden en dat je deze dus nog wel vrij duidelijk zult horen, zelfs op de meest heftige ANC-stand, die ‘Ultra’ heet. Qua codecs ondersteunen de earbuds onder meer LDAC high-res audio – mocht je apparaat dat kunnen leveren – en de meer gangbare AAC en SBC codecs, meer dan genoeg support dus. Over de microfoons zijn we tevens tevreden, zelfs tijdens gesprekken buiten of in een relatief druk en gehorig kantoor hadden we geen problemen om ons verstaanbaar te maken.

Duidelijke software

We stipten het al eerder kort aan, maar net zoals een aantal andere grote fabrikanten ondersteunt Huawei de FreeBuds Pro 2 met een smartphone/tablet applicatie die ‘AI Life’ heet. Deze app is voor zowel Android als iOS beschikbaar en dus vallen zelfs iPhone gebruikers niet buiten de boot. De app zit heel simpel in elkaar en het is duidelijk waar je alles kunt vinden. Zo zie je in de app direct hoe vol de accu’s zijn, kun je makkelijk schakelen tussen de verschillende noise control modi (noise cancelling, uit en ‘awareness’, wat geluiden van de buitenwereld juist door laat komen). Daarnaast bevat de app de eerdergenoemde equalizer en een aantal standaard configuraties, een tip fit test en de mogelijkheid om de earbuds te lokaliseren, mocht je ze ergens zijn verloren. Koppelen met een Nintendo Switch was overigens ook geen probleem, hoewel we daar wel te maken hadden met vertraging, geen aanrader dus als je intense shooters speelt. Op een iPhone 13 Pro Max hadden we hier overigens geen last van.

Het zit dus allemaal heel degelijk in elkaar en dat verdient zeker een pluimpje. Waar we iets minder tevreden over gestemd zijn, zijn de gestures. De standaard instellingen betekent dat je met één keer knijpen in de steeltjes je muziek kunt pauzeren, twee keer drukken is het volgende nummer, drie keer naar het vorige nummer en als laatste kun je de steeltjes kort ingedrukt houden om zo te schakelen tussen de eerdergenoemde noise control modi. Daarnaast kun je met een veeg naar boven of beneden het volume aanpassen, dit moet je echter aan de voorkant van de steel doen en dat voelt nogal onwennig. Daarbij zijn de feedback geluiden voor de gestures behoorlijk zacht en maken ze een geluid alsof je de buds in je oren verschuift. Dat maakt het erg onduidelijk en dus gebeurde het vaak dat we naar een volgend nummer wilden gaan, maar dat de buds de gesture interpreteerden als een pauze.