Het lijkt erop dat Ubisoft+, de premium gaming subscription service van Ubisoft, binnenkort naar de Xbox komt. De service is reeds beschikbaar op pc, maar Ubisoft liet eerder dit jaar weten dat de service ook naar de Xbox komt. Een dataminer genaamd @ALumia_Italia heeft nu een afbeelding van de dienst in de backend van Xbox gevonden, wat er mogelijk op duidt dat de lancering dichtbij is.

Via deze betaalde service krijgen abonnees toegang tot meer dan 100 games, waaronder nieuwe titels op de dag van release. De dienst staat echter los van Xbox Game Pass en maakt daar geen onderdeel van uit. Tenzij die plannen zijn aangepast. Er bestaat ook een afgeslankte versie in de vorm van Ubisoft+ Classics, die reeds bij bepaalde PlayStation Plus abonnementen zit inbegrepen.