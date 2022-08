Wat krijg je als je een spelshow en een first-person shooter met elkaar mixt? The Finals, een free-to-play titel die in ontwikkeling is voor de pc.

Er is keuze genoeg als het gaat om first-person shooters op de pc, dus is het moeilijk voor een nieuwe game in dit genre om op te vallen. Dat het om een spelshow gaat is al iets dat je niet al te vaak tegenkomt in shooters, maar The Finals valt ook op door de destructie die je kan aanrichten in de omgevingen waarin je vecht.

Buiten de aankondiging van de game is er ook een korte teaser trailer vrijgegeven en deze check je onderaan dit bericht. Volgende maand zal er meer van de gameplay worden getoond.