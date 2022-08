We moeten wat langer wachten op Deliver Us Mars dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dit geeft KeokeN wel de tijd om niet alleen het spel bij te polijsten, maar ook om wat meer over de game uit te wijden. Er is dan ook een nieuwe video vrijgegeven, die wat meer over het verhaal laat weten.

In Deliver Us Mars speel je al als Kathy Johnson, die naar Mars wordt gestuurd om gestolen ARKS te vinden. Deze kunnen namelijk de aarde redden, die geteisterd wordt door extreme klimaatverandering. Deze op het eerste gezicht simpele missie blijkt toch een stuk moeilijker dan gedacht.

De nieuwe video van Deliver Us Mars check je hieronder.