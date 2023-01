We hebben er wat langer op moeten wachten dan oorspronkelijk de bedoeling was, maar op 2 februari kunnen we aan de slag met Deliver Us Mars. KeokeN Interactive en Frontier Foundry tellen alvast af naar de lancering van de game door middel van een nieuwe video. Deze video kan je onderaan dit bericht bekijken.

Deliver Us Mars is het vervolg op Deliver Us The Moon, die in 2020 een toffe ervaring voorschotelde en ondertussen ook als current-gen versie beschikbaar is. Zoals de titel al doet vermoeden ga je ditmaal naar Mars, waar je wederom de mensheid moet zien te redden van de gevolgen van klimaatverandering.