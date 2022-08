Nu zowel Microsoft als Sony vrolijk de ene na de andere studio opkopen, uiten meer en meer gamers hun bezorgdheid. Worden bepaalde multiplatform titels nu plots exclusief voor slechts één console? Of zal het zo’n vaart niet lopen? Sony’s eerste voorzichtige stappen op de pc-markt doen vermoeden dat dit laatste scenario het meest plausibele is. En ook vanuit Microsoft klinken dergelijke geruststellende signalen.

Phil Spencer, de CEO van Microsoft Gaming en dus de grote baas van Xbox, heeft in een interview met Bloomberg laten weten dat we in de toekomst volgens hem steeds minder platform exclusieve titels zullen krijgen. Dit is beter voor gamers en zal op termijn dan ook beter zijn voor de industrie in zijn geheel. Microsoft zet meteen een eerste stap richting deze nieuwe wereld door Call of Duty niét exclusief voor Xbox te maken.