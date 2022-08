Sony maakte eerder deze week bekend dat PlayStation VR2 begin 2023 zal verschijnen en dus zal het niet lang meer duren voordat we meer details over de hardware, alsook de games krijgen. Het eerste moment waarop de hardware voor het publiek beschikbaar zal zijn, is tijdens de Tokyo Game Show.

Capcom heeft aangekondigd dat bezoekers van de beurs, die van 15 tot 18 september zal plaatsvinden, een Resident Evil 8: Village demo kunnen spelen. Sony heeft dit bevestigd met het bericht dat consumenten hiermee de eerste kans krijgen om PlayStation VR2 uit te proberen, verwacht dus half september meer informatie en beelden.

Of Sony op meer beurzen zal staan met PlayStation VR2 is nog niet bekend.