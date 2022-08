De streaming gigant Netflix heeft een nieuw slachtoffer gemaakt: Resident Evil, de recente serie die gebaseerd is op de gelijknamige games, wordt na slechts één seizoen al afgevoerd. Dit nieuws werd aangekondigd via Deadline.

Dit komt waarschijnlijk niet echt als een grote verrassing, aangezien de reacties van de kijkers niet bijster positief waren (lees: slecht). Hierdoor werd de serie ook te weinig bekeken: enkel in de openingsweek scoorde Resident Evil kijkcijfers die oké waren (72.7 miljoen uren bekeken), maar daarna ging het al snel bergaf. Netflix besliste dus het project af te voeren, maar wil wel nog verder samenwerken met de castleden in toekomstige projecten.

Of dit een groot verlies voor Netflix is, laten we even in het midden.