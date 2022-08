Met dank aan Amazon Mexico weten we dat de witte Xbox Elite Controller Series 2 op 21 september uit moet komen. De verkooppagina ging vroegtijdig online en alhoewel deze inmiddels weer offline is gehaald, was het internet er natuurlijk als de pinken bij. Dat laat Tom Warren van The Verge op Twitter weten.

Amazon has leaked the release date of the white Xbox Elite 2 controller. It’s listed as September 21st in a now deleted listing pic.twitter.com/fKX2MvOcOC — Tom Warren (@tomwarren) August 26, 2022

Het is nu wachten op het officiële bericht van Microsoft. Op de kleur na weten we verder inhoudelijk nog niets over deze nieuwe uitgave.