Begin deze maand onthulden Tencent en Logitech dat zij een samenwerking zijn aangegaan om cloud gaming naar de markt te brengen. Dit in de vorm van een gaming handheld. Beide bedrijven hebben de lippen stijf op elkaar gehouden, maar nu zijn toch de eerste afbeeldingen en mogelijke specificaties van de handheld gelekt.

Dit bij monde van Evan Blass, die op Twitter de afbeeldingen deelde en die inmiddels – waarschijnlijk op verzoek van Logitech – zijn verwijderd. De Logitech G Gaming Handheld zoals hierboven afgebeeld lijkt in ieder geval sterk op een Nintendo Switch Lite met twee thumbsticks, een d-pad, A/B/X/Y knoppen en bumpers en triggers op de bovenkant.

De afbeelding toont tevens dat de Google Play Store ondersteund zal worden en datzelfde geldt voor Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce Now, Steam en Google Chrome. Daarnaast zien we in de rechterbovenhoek dat Wi-Fi en Bluetooth ondersteuning van de partij zijn. Vermoedelijk maakt de handheld gebruik van de Snapdragon G3x Gen 1 gaming chip.