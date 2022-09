De negende maand van het jaar 2022 is aangebroken en gestaag komen we dichterbij het drukke najaar. September is op zich nog een relatief rustige maand met in elke week een aantal releases, waar zeker mooie titels tussen zitten.

Zo verschijnt morgen natuurlijk de remake van The Last of Us, volgende week mogen we Splatoon 3 verwachten en later deze maand mogen we natuurlijk met FIFA 23 aan de slag. Hieronder een overzicht van alle bevestigde (grotere) releases.

Week van 2 september

The Last of Us: Part I (PS5)

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R (PS4/PS5/XO/XS/Switch/Pc)

LEGO Brawls (PS4/PS5/XO/XS/Switch/Pc)

Week van 9 september

Disney Dreamlight Valley (PS4/PS5/XO/XS/Switch/Pc/Mobile)

Steelrising (PS5/XS/Pc)

Splatoon 3 (Switch)

NBA 2K23 (PS4/PS5/XO/XS/Switch/Pc)

Isonzo (PS4/PS5/XO/XS/Pc)

Week van 16 september

Metal: Hellsinger (PS5/XS/Pc)

SBK 22 (PS4/PS5/XO/XS/Pc)

Week van 23 september

Session (PS4/PS5/XO/XS/Pc)

The DioField Chronicle (PS4/PS5/XO/XS/Switch/Pc)

Dragons: Legends of the Nine Realms (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Week van 30 september

Grounded (XS/Pc)

Valkyrie Elysium (PS4/PS5/Pc)

FIFA 23 (PS4/PS5/XO/XS/Pc)

Life Is Strange – Arcadia Bay Collection (Switch)

Nog een game die deze maand verschijnt op je verlanglijstje staan, of meer dan één? Laat hieronder weten wat je gaat halen.