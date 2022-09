Later deze maand zal de Tokyo Game Show – voor het eerst in bijna drie jaar – weer losbarsten en dus is het straks tijd voor allerlei bedrijven en ontwikkelaars om te laten zien waar ze de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest. Zo zal onder meer de PlayStation VR2 voor het eerst speelbaar zijn tijdens de beurs.

Ook Microsoft zal dit jaar aanwezig zijn en speciaal voor het Aziatische publiek presenteert de grootmacht op 15 september om 09:00 uur Nederlandse tijd een speciale Xbox Stream. Tijdens deze stream zal Microsoft updates geven over reeds aangekondigde titels. Microsoft laat hierbij nog niet weten over welke titels we precies meer informatie mogen verwachten.

‘We invite fans to tune in to the Tokyo Game Show 2022 Xbox Stream where you can expect to see updates on existing titles from Xbox Game Studios and titles launching from developer partners that we hope will delight players here in Japan, across Asia and around the world.’