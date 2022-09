Van 15 tot en met 18 september vindt in Japan de Tokyo Game Show plaats. Op de officiële TGS-website van uitgever Happinet is het Radiant Silvergun-logo opgedoken, wat de community doet hopen dat er een nieuwe Radiant Silvergun onthuld zal worden op het evenement.

Radiant Silvergun is een verticaal-scrollende shooter die voor het eerst werd uitgebracht in Japanse arcades in 1998. Het werd later geport naar de SEGA Saturn en meer recent naar de Xbox 360.

Ontwikkelaar Treasure kondigde eerder dit jaar al aan dat het werkte aan een game waar veel vraag naar was. Mocht het om Radiant Silvergun gaan, is het echter nog niet duidelijk of het een nieuwe game, een heruitgave of een remaster betreft.