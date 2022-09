PlayStation VR2 zal begin 2023 moeten uitkomen en de laatste maanden kregen we dan ook wat meer te horen over wat deze headset zoal te bieden heeft. In een recent interview met IGN spraken Yasuo Takahashi en Kenjo Akiyama van Sony Interactive Entertainment over het toestel.

Heel wat technische specificaties worden benoemd, maar het komt er eigenlijk op neer dat het voor ontwikkelaars een stuk makkelijker zou moeten zijn om hun games te porten naar PlayStation VR2. Dit komt doordat het ontwikkelen van games voor de headset met dezelfde developer kit gaat als games voor de PS5 (SDK). Ook games die gemaakt zijn met Unity of Unreal Engine worden ondersteund, om het de ontwikkelaars zo gemakkelijk mogelijk te maken hun games ook voor PlayStation VR2 uit te brengen.

De headset heeft nog steeds geen specifieke releasedatum gekregen, maar zal wel voor het eerst speelbaar zijn tijdens Tokyo Game Show 2022 later deze maand. Wie weet krijgen we dan eindelijk meer info hierover.