Nadat Assassin’s Creed Mirage eerder deze week lekte via de Ubisoft Store nadat YouTuber j0nathan al de nodige details had gedeeld, kondigde Ubisoft de game donderdagavond officieel aan. Volgende week zaterdag zullen we meer horen, wanneer Ubisoft Forward zal plaatsvinden.

Voor het zover is zijn er echter alweer nieuwe details gelekt, wederom via dezelfde YouTuber. Rebs Gaming heeft nadien de punten even op een rijtje gezet en het komt op het volgende neer:

De game bevat één stad en dat is Bagdad.

Deze stad is opgedeeld in vier districten, elk met een baas.

Rond de stad zijn oases, rivieren en woestijnen te vinden.

De optie om werpmessen te gooien keert terug.

Net zoals de optie om op daken in verbergplekken te schuilen voor vijanden.

Het doel is om de straten te bevolken met veel NPC’s, een beetje vergelijkbaar met de drukte in Assassin’s Creed: Unity.

Er zullen veel interacties mogelijk zijn tijdens het parcouren, zoals slingeren aan lantarens om verder gelegen gebouwen te bereiken.

Sommige executies zullen in slow-motion gepresenteerd worden, met name als ze vanuit de lucht zijn.

Geen van deze details is officieel bevestigd, maar gezien de geruchten en leaks tot op heden in de juiste richting wezen is de kans groot dat het correct is. Over een week weten we meer.