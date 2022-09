Ubisoft organiseert vanavond een grote showcase, waarin we vooruit kunnen blikken op diverse toekomstige games. Zo zal Mario + Rabbids: Sparks of Hope voorbij komen en ook Skull and Bones maakt deel uit van de show. Tevens grijpt Ubisoft dit moment aan om het vijftienjarige jubileum van Assassin’s Creed te vieren met veel aankondigingen.

Kortom, het belooft een boeiende showcase te worden en wellicht heeft de uitgever nog wat leuke verrassingen achter de hand. De show begint om 21:00 uur en zal ruim een uur duren, dus ga er goed voor zitten en geniet!