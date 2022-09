Tijdens de Disney & Marvel Games Showcase is de platformer Disney Illusion Island aangekondigd, een game die exclusief voor de Nintendo Switch in 2023 zal verschijnen. Het betreft hier een klassieke platformer, gezien de presentatie in 2D is. De game kan gespeeld worden in coöp en dat met maximaal vier man, wat dus een gezellige boel kan opleveren.

De personages die in de game beschikbaar zijn, zijn Mickey, Minnie, Donald en Goofy. De vier figuren gaan naar Illusion Island waar ze op avontuur mogen en daar ontmoeten ze nieuwe personages en ondertussen moeten ze puzzels oplossen, vijanden verslaan, platformen en nog veel meer.

Het doel van het viertal is om de Book of Knowledge te vinden. En terwijl je jouw doel probeert te bereiken wisselt de gameplay zich ook nog af door de vier verschillende personages te voorzien van unieke mogelijkheden, waardoor de personages elkaar aanvullen als er in coöp wordt gespeeld.

De aankondigingstrailer van Disney Illusion Island kun je hieronder bekijken.