Tijdens de Ubisoft Forward presentatie heeft Ubisoft ook nog een nieuwe trailer uitgebracht van Rainbow Six Mobile. Daarnaast heeft het bedrijf een gesloten betatest aangekondigd die vandaag van start zal gaan.

Het is al langer mogelijk om je te preregistreren voor Rainbow Six Mobile in de Google Play Store, dit geeft echter helaas geen toegang tot de gesloten beta. Spelers in Nederland hebben sowieso pech, want de gesloten beta zal alleen beschikbaar zijn in de volgende landen: India, Canada, Verenigde Staten, Mexico, Brazilië, Singapore en de Filipijnen.

Het is nog niet bekend wanneer Rainbow Six Mobile zal worden uitgebracht, maar de verwachting is dat het spel dit jaar nog te spelen is voor mensen wereldwijd. Je kan de nieuwe trailer van Rainbow Six Mobile hieronder bekijken.