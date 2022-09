Het regent Assassin’s Creed nieuws de laatste dagen. Niet alleen weten we nu zeker dat Assassin’s Creed Mirage de volgende iteratie in de populaire franchise wordt, Ubisoft heeft ook laten weten dat het met Assassin’s Creed Infinity een hub wil neerzetten, van waaruit toekomstige delen gelanceerd zullen worden.

Eén van die delen zou wel eens Invictus kunnen heten en draait volledig rond de geliefde multiplayermodus uit lang vervlogen tijden. In een interview met IGN heeft de man achter Infinity, Marc-Alexis Côté, laten uitschijnen dat deze multiplayertitel wel eens free-to-play zou kunnen worden, al is nog niets definitief beslist.

“We have not finalized our plans for the business model for Invictus, but it is a possibility [that it will be free-to-play].”

Even interessant is zijn opmerking over de mogelijkheden die een game van deze aard schept. Côté suggereert dat Invictus wel eens personages – zowel helden als slechteriken – uit voorgaande games zou kunnen laten terugkeren, zodat het online slagveld een waar feest van herkenning wordt. Wij zijn er alvast voor te vinden.

“I think the concept art that we had for Invictus kind of hints to this possibility of crossing over characters from different periods,” Côté continued. “So I think you can see the intention there of Invictus allowing us again to bridge our different games together.”